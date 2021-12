Wagner sotto sanzioni L’Ue alza la pressione sulla Russia

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Unione europea ha aumentato il livello di ingaggio con ladecidendo di sanzionare ilGroup con l’accusa di crimini contro i diritti umani perpetrati per anni in Ucraina, Siria, Libia e altri Paesi. IlGroup è una società militare privata russa i cui collegamenti con il Cremlino sono stati spesso tracciati: sostanzialmente viene individuata come vettore con cui Mosca porta avanti il lavoro sporco in teatri complessi in cui vuole evitare un coinvolgimento diretto. Questi contractor sono stati protagonisti (insieme a uomini delle forze speciali russe in uniformi senza insegne) dell’occupazione della Crimea nel 2014; così come sono stati utilizzati in Siria come puntello al regime assadista nella campagna russa per sconfiggere i ribelli siriani; o ancora hanno aiutato le ambizioni dei miliziani della Cirenaica che ...