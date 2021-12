Volley, Serie A1 femminile: Monza supera Perugia e si riprende il terzo posto. Anna Danesi è insuperabile a muro (Di martedì 14 dicembre 2021) Nonostante qualche difficoltà, la Vero Volley Monza si impone con il punteggio di 1-3 (30-28; 17-25; 26-28; 14-25) sul campo della Bartoccini Fortinfissi Perugia. La squadra allenata da Marco Gaspari guadagna così 3 punti importantissimi in ottica campionato, risalendo al terzo posto nella giornata in cui hanno vinto tutte la dirette avversarie. Perugia invece rimane al penultimo posto, dopo una partita che sa di occasione persa in cui non portano a casa nessun punto nonostante una delle migliori prestazioni dell’anno. Nella fase iniziale il match è equilibratissimo, con Perugia che viene tenuta in partita dai tantissimi errori in attacco di Monza che fa tanta fatica a costruire dei contrattacchi efficaci. La squadra di Luca Cristofani ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Nonostante qualche difficoltà, la Verosi impone con il punteggio di 1-3 (30-28; 17-25; 26-28; 14-25) sul campo della Bartoccini Fortinfissi. La squadra allenata da Marco Gaspari guadagna così 3 punti importantissimi in ottica campionato, risalendo alnella giornata in cui hanno vinto tutte la dirette avversarie.invece rimane al penultimo, dopo una partita che sa di occasione persa in cui non portano a casa nessun punto nonostante una delle migliori prestazioni dell’anno. Nella fase iniziale il match è equilibratissimo, conche viene tenuta in partita dai tantissimi errori in attacco diche fa tanta fatica a costruire dei contrattacchi efficaci. La squadra di Luca Cristofani ...

