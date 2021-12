Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Monza soffre ma batte Perugia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vero Volley Monza trova una vittoria preziosissima contro Bartoccini Fortinfissi Perugia, sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Un successo importante perché ottenuto nonostante una prestazione con parecchi errori, ma che alla fine vale i tre punti e la terza posizione in classifica: 1-3 (30-28, 17-25, 26-28, 14-25) il risultato finale a favore delle brianzole. Perugia rimane invece penultima con 7 punti. FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA CRONACA – Il primo set è combattuto punto su punto dalle due formazioni, con Perugia che trova un immediato mini break ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Verotrova una vittoria preziosissima contro Bartoccini Fortinfissi, sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato diA1. Un successo importante perché ottenuto nonostante una prestazione con parecchi errori, ma che alla fine vale i tre punti e la terza posizione in classifica: 1-3 (30-28, 17-25, 26-28, 14-25) il risultato finale a favore delle brianzole.rimane invece penultima con 7 punti. FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA CRONACA – Il primo set è combattuto punto su punto dalle due formazioni, conche trova un immediato mini break ...

Advertising

sportface2016 : #Volley femminile, #SerieA1: #Monza soffre ma batte #Perugia in quattro set - zazoomblog : LIVE – Perugia-Monza 1-1 (30-28 17-25 0-0): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Perugia-Monza #(30-2… - zazoomblog : LIVE – Perugia-Monza 1-1 (30-28 17-25 0-0): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Perugia-Monza #(30-28… - zazoomblog : LIVE – Perugia-Monza 1-0 (30-28 9-14): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Perugia-Monza #(30-28 #9-… - zazoomblog : LIVE – Perugia-Monza 0-0 (2-2): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Perugia-Monza #(2-2): #Serie -