Volley, le migliori italiane dell'undicesima giornata di A1 femminile: Francesca Villani è ormai una certezza. Si rivede la vera Marina Lubian

CRISTINA CHIRICHELLA: Nella netta vittoria di Novara contro Trentino c'è tanto della centrale azzurra. Precisissima al servizio, grande continuità in attacco e la solita imponente presenza a muro. A fine match i punti saranno 11 con 2 muri diretti e un ace. Il tentativo di rimonta di Novara su Conegliano passa anche dalle sue prestazioni. 

CATERINA BOSETTI: In una partita in cui ha faticato in attacco (solo 4 punti con il 22% nel fondamentale), non ha fatto mancare il suo solito apporto in ricezione, chiudendo col 60% di positività e di perfezione, aggiungendo anche 4 straordinari muri punto. 

Francesca Villani: La schiacciatrice di Chieri è ormai una delle habitué di questa rubrica. Nella vittoria contro Casalmaggiore dà forse il meglio di sé, mettendo insieme una performance da 18 punti con il 53% in attacco a cui va aggiunto il 62% di ...

