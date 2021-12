“Voi fate emergere le persone buone” | il messaggio di Paolo Maldini a chi salva vite nel Mediterraneo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Per anni ha difeso il suo Milan e la Nazionale italiana sul manto erboso, conquistando successi inenarrabili. Oggi vive nelle vesti di dirigente del club rossonero, ma il suo senso di “difesa” è rimasto inalterato. E così, ancora una volta, dimostra di schierarsi dalla parte dei più deboli, difendendo i loro diritti alla vita. Lo ha fatto partecipando all’evento per celebrare il primo “compleanno” di ResQ – People Saving People, quel progetto che lo scorso anno ha lanciato la raccolta fondi per una nuova nave perre i migranti nel. Ci ha raggiunto: “Al mondo ci sono un sacco di, ma ci vuole qualcuno che facciaquella cosa…e voiquesto”. Grazie ...

Advertising

borghi_claudio : Le tabelle dell'ISS riferite allo stesso periodo riportano numeri a caso e cambiano da tabella a tabella. Io ne ho… - CarloCalenda : Salvatore, ma ti pare che uno con il 3/4% possa aver influito sul Gran Rifiuto del Gran punto di riferimento dei pr… - RobertoSpitale5 : @GuastoTo @EvaXdress @PEsibizionismo @Verde1122 @PagesPromotion2 @TheSexyestBot @Selfiesexy90 @TuoiSelfie… - Alemilanista86 : RT @pallonatefaccia: Ieri, il ds del Milan Paolo #Maldini è intervenuto all'incontro di @resqpeople, associazione che dallo scorso agosto h… - federic37038711 : @Deppswhore Il tuo discorso vale anche per voi. Ci sono tantissime prove de dimostrazioni del fatto che Soleil facc… -

Ultime Notizie dalla rete : Voi fate

articolo21

Sul lavoroattenzione ai rapporti con gli altri e alle questioni legali. Oroscopo Paolo Fox ... Oroscopo Paolo Fox Vergine In Amore, nei prossimi due giorni, sarà perpossibile chiarire qualche ...... date un occhio per scoprire il trattamento mani più adatto a. Action Body Maschera Mani 5in1 ... Una volta sfilati i guanti,penetrare bene il prodotto in eccesso, anche intorno alle unghie, ...A Capodanno Type Moon terrà un evento in live-streaming per annunciare le ultime novità sui franchise di punta dell'azienda.