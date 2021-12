Virtus Entella-Reggiana, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Virtus Entella-Reggiana in campo oggi alle ore 21:00 allo Stadio Comunale di Chiavari, nel match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, Girone B. I padroni di casa militano nelle zone alte della classifica e non intendono arrestare il percorso verso la vetta, situazione ambivalente per gli ospiti attualmente in seconda posizione e con 40 punti raggiunti. Ecco le ultime news riguardo il match, dalle probabili formazioni alla diretta tv. Statistiche e curiosità di Virtus Entella-Reggiana I Diavoli Neri di mister Gennaro Volpe sono reduci da una ricca vittoria fuori casa per 2-5 contro la Viterbese, occupano attualmente la 4a posizione in classifica a quota 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)in campo oggi alle ore 21:00 allo Stadio Comunale di Chiavari, nel match valido per la diciottesima giornata del campionato diC, Girone B. I padroni di casa militano nelle zone alte della classifica e non intendono arrestare il percorso verso la vetta, situazione ambivalente per gli ospiti attualmente in seconda posizione e con 40 punti raggiunti. Ecco le ultime news riguardo il match, dalleallatv. Statistiche e curiosità diI Diavoli Neri di mister Gennaro Volpe sono reduci da una ricca vittoria fuori casa per 2-5 contro la Viterbese, occupano attualmente la 4a posizione in classifica a quota 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 ...

Advertising

ReggioPress : Serie C, Virtus Entella – Reggiana: le probabili formazioni - ReggioPress : Serie C, Virtus Entella – Reggiana: le probabili formazioni - TuttoRegia : #VirtusEntella, mister Volpe in vista del posticipo contro la #Reggiana: «Siamo pronti. Sarà una gara bella, diffic… - CFNFMCalcio : RT @FermanaFC: Fermana - Virtus Entella, ufficialmente aperta la prevendita per il match di domenica 19 dicembre - CFNFMCalcio : RT @FermanaFC: (Ri)Coloriamo il Recchioni: la Fermana rilancia! Under 18 gratis al Recchioni anche contro la Virtus Entella -