Violenza privata, Grillo denunciato da cronista: gip ordina imputazione (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, Mario Profeta, ha respinto la richiesta del pubblico ministero Sabrina Carmazzi di archiviazione per Violenza privata nei confronti di Beppe Grillo ai danni del giornalista Francesco Selvi. Il giudice ha disposto che il pubblico ministero formuli l’imputazione nei confronti di Grillo entro 10 giorni. E’ quanto rende noto l’Associazione Stampa Toscana, ribadendo “solidarietà al collega Selvi, così come respinge e condanna tutti gli atti contro i giornalisti impegnati in prima linea sul fronte della notizia”. I fatti risalgono al 7 settembre del 2020 quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona Francesco Selvi stava cercando di intervistare Beppe Grillo per la trasmissione di Rete4 “Dritto e Rovescio”. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, Mario Profeta, ha respinto la richiesta del pubblico ministero Sabrina Carmazzi di archiviazione pernei confronti di Beppeai danni del giornalista Francesco Selvi. Il giudice ha disposto che il pubblico ministero formuli l’nei confronti dientro 10 giorni. E’ quanto rende noto l’Associazione Stampa Toscana, ribadendo “solidarietà al collega Selvi, così come respinge e condanna tutti gli atti contro i giornalisti impegnati in prima linea sul fronte della notizia”. I fatti risalgono al 7 settembre del 2020 quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona Francesco Selvi stava cercando di intervistare Beppeper la trasmissione di Rete4 “Dritto e Rovescio”. ...

