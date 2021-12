Vini campani, la proposta dell’assessore Nicola Caputo: Creare un’unica Dop regionale (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Quale futuro per i Vini campani? Creare un’unica Dop campania, come è stato fatto qualche decennio fa in Sicilia. Credo sia opportuno ripensare a un ri-branding del vino campano e posizionarlo bene sui mercati internazionali avendo la fortuna di avere un territorio attrattivo di cui il vino ne è un importante testimonial”. Lo ha detto a Castelvenere (il comune più “vitato” del Centro Sud) l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, concludendo i lavori del convegno promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco del centro sannita. “Su questa idea già nei prossimi giorni avvieremo la discussione sui tavoli tecnici, scientifici e con tutte le organizzazioni agricole perché, secondo me, un brand di una Dop campania per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Quale futuro per iDopa, come è stato fatto qualche decennio fa in Sicilia. Credo sia opportuno ripensare a un ri-branding del vino campano e posizionarlo bene sui mercati internazionali avendo la fortuna di avere un territorio attrattivo di cui il vino ne è un importante testimonial”. Lo ha detto a Castelvenere (il comune più “vitato” del Centro Sud) l’assessoreall’Agricoltura,, concludendo i lavori del convegno promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco del centro sannita. “Su questa idea già nei prossimi giorni avvieremo la discussione sui tavoli tecnici, scientifici e con tutte le organizzazioni agricole perché, secondo me, un brand di una Dopa per ...

