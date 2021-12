Villarreal Juventus | le date ufficiali degli ottavi di Champions

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sonoledelle due partite diLeague tra. Ecco quando si giocherà La UEFA ha reso note leper le partite di andata e ritorno tra. Le due squadre, sorteggiate insieme oggi, giocheranno contro per glidi finale diLeague. Prima partita in casaspagnoli, conche si giocherà martedì 22 febbraio, mentre il ritorno sarà a Torino: mercoledì 16 marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L'urna dei sorteggi di Champions League fa sorridere la, che dovrà vedersela con il, mentre riserva una montagna da scalare all'Inter , sorteggiata negli ottavi di finale contro il Liverpool già giustiziere del Milan nel girone. Il ...Questi tutti i nuovi accoppiamenti: Salisburgo - Bayern Monaco, Sporting Lisbona - Manchester City, Benfica - Ajax, Chelsea - Lille, Atletico Madrid - Manchester United,, Inter -...L’Inter dovrà affrontare la missione quasi impossibile contro il Liverpool, mentre la Juventus se la vedrà con il Villarreal. Interessante anche la sfida tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, alla ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Villarreal-Juventus, match degli ottavi di finale di Champions League: diretta Sky ...