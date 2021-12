VIDEO F1, Toto Wolff e la sua frustrazione dopo la vittoria di Max Verstappen a Yas Marina (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Mercedes farà appello rispetto alle decisioni prese dalla Direzione Gara nella tanto discussa Safety Car del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Il modo in cui il Race Director, Michael Masi, ha gestito la situazione non ha riscosso il ‘gradimento’ della scuderia di Brackley, decisa ad andare fino in fondo per venirne a capo. Non si accetta il risultato della pista, ovvero il titolo mondiale di Max Verstappen. Lo si era già capito per il modo in cui il Team Principal Toto Wolff, con tono molto concitato, si era rivolto a Masi in un messaggio via-radio in cui il manager austriaco ha urlato letteralmente le proprie ragioni al Direttore di Gara. Momenti molto concitati, immortali in un VIDEO nel quale Wolff fatica decisamente a realizzare quanto stia accadendo. Di seguito il filmato ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Mercedes farà appello rispetto alle decisioni prese dalla Direzione Gara nella tanto discussa Safety Car del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Il modo in cui il Race Director, Michael Masi, ha gestito la situazione non ha riscosso il ‘gradimento’ della scuderia di Brackley, decisa ad andare fino in fondo per venirne a capo. Non si accetta il risultato della pista, ovvero il titolo mondiale di Max. Lo si era già capito per il modo in cui il Team Principal, con tono molto concitato, si era rivolto a Masi in un messaggio via-radio in cui il manager austriaco ha urlato letteralmente le proprie ragioni al Direttore di Gara. Momenti molto concitati, immortali in unnel qualefatica decisamente a realizzare quanto stia accadendo. Di seguito il filmato ...

