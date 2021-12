«Viagra | ne ho preso troppo e gli effetti collaterali mi stanno rovinando la vita» | confessione choc

(Di lunedì 13 dicembre 2021) «Hoper incrementare la miasessuale, ma glimila», è ladi un lettore che ha scritto alla nota rubrica del tabloid The Sun “Dear Deidre”. L’uomo ha spiegato di averla famosa pillola blu e di essersene pentito. «Pensavo che ilfosse la risposta ai miei problemi di erezione, ma l’ultima volta che ho usato le pillole blu è stato disastroso. Ho avuto un’erezione imbarazzante che non finiva. Non ho potuto prendere mio figlio a scuola a causa dell’assunzione di», ha raccontato. Poi ha chiarito: «Inizialmente sono stato contento dei risultati. Il ...

Dark_Ispanico : Un uomo di 52 anni dichiara: 'Ho preso troppo Viagra e gli effetti collaterali mi stanno rovinando la vita. Maledet… - Dome689 : RT @pirata_21: 52enne inglese:“Ho preso troppo Viagra e gli effetti collaterali mi stanno rovinando la vita”. Ha dichiarato parlando con il… - pirata_21 : 52enne inglese:“Ho preso troppo Viagra e gli effetti collaterali mi stanno rovinando la vita”. Ha dichiarato parlando con il cazzo. - giulezionihaoma : per un po' di artificiose erezioni quante, poi, #rotturedicoglioni... - paolocoa : FQ-“Ho preso troppo Viagra e gli effetti collaterali mi stanno rovinando la vita”: lo sfogo di un 52enne al Sun… -

Avevoil triplo di quanto mi aveva prescritto il medico ', ha confessato l'uomo . La dolorosa ...in grado di fare sesso con la mia nuova partner e per questo mi sono fatto prescrivere il, ...'Hotroppoper incrementare la mia vita sessuale, ma gli effetti collaterali mi stanno rovinando la vita', che ha scritto alla nota rubrica del tabloid The Sun 'Dear Deidre'. L'uomo ha ...«Pensavo che il Viagra fosse la risoluzione di tutti i miei problemi intimi, ma l’ultima volta che l'ho usato è stato terribile. Gli effetti della pillola sono durati ...Vuole il seme del defunto marito per poter avere il figlio che tanto desideravano, ma la legge inglese glielo impedisce. Jade Payne, 35enne vedova inglese ha chiesto la fecondazione ...