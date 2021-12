Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 dicembre 2021)DEL 13 DICEMBREORE 17:05 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO BLOCCATO SU VIA NETTUNENSE ALTEZZA VIA CAMPOLEONE ZONA FONTANA DI PAPA, A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE INCIDENTE SUL RACCORDO TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO AL KM 43+750, SI STA IN CODA TRAFIUMICINO E APPIA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA RIPERCUSSIONI SU VIA APPIA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A PARTIRE DA FRATTOCCHIE MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, A SEGUIRE SI PROCEDE A RILENTO TRA DIRAMAZIONENORD E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA SU VIA CASILINA CODE PER INCIDENTE ...