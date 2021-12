Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) VIABILITA’ 13 DICEMBREORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA, PERMANGONO FILE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SULL’ARDEATINA DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA. RISOLTO IL GUASTO SULLA LINEA FL7NAPOLI VIA FORMIA CHE E’ DUNQUE TORNATA REGOLARE. E SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, FINO AL 19 DICEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA NELLA STAZIONE DI TARQUINIA, ALCUNI TRENI SUBISCONO VARIAZIONI DI ORARIO E SOSTITUZIONI CON I BUS. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral