Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2021 ore 10 | 30

(Di lunedì 13 dicembre 2021) VIABILITA’ 13 DICEMBREORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO LA CHIUSURA DEL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PER MANIFESTANTI ALTEZZA FLAMINIA. IN CORSO INTERVENTO FORZE DELL’ORDINE PER RIPRISTINARE LA VIABILITA’. SEMPRE SUL RACCORDO FILE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SULLA PONTINA, PERMANGONO FILE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSO. CI SPOSTIAMO A RIETI; SULLA SS4BIS DEL TERMINILLO PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA SANGIOVANNIREATINO E BIVIO PER LA SALARIA DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral