“Vi racconto cosa fa Soleil quando arriva alle feste…”, ex dell’Isola dei Famosi vuota il sacco – VIDEO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Soleil Sorge è il personaggio più controverso di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. I vipponi dentro la Casa hanno molto spesso sentimenti contrastanti nei suoi confronti, così come il pubblico e gli internauti. Ex naufraga racconta alcuni retroscena su Soleil Sorge prima del GF Vip In queste ore, su TikTok è diventato virale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 13 dicembre 2021)Sorge è il personaggio più controverso di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. I vipponi dentro la Casa hanno molto spesso sentimenti contrastanti nei suoi confronti, così come il pubblico e gli internauti. Ex naufraga racconta alcuni retroscena suSorge prima del GF Vip In queste ore, su TikTok è diventato virale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Vi racconto cosa fa Soleil quando arriva alle feste…”, ex dell’Isola dei Famosi vuota il sacco – VIDEO - Escritordefutu1 : RT @AE_Italia: ?? Una scena che spezza il cuore! Questa clip viene dal racconto di Ariel Nessel, sostenitore di Animal Equality, che si è u… - newfxfs : RT @AE_Italia: ?? Una scena che spezza il cuore! Questa clip viene dal racconto di Ariel Nessel, sostenitore di Animal Equality, che si è u… - Ale6altrove : RT @AE_Italia: ?? Una scena che spezza il cuore! Questa clip viene dal racconto di Ariel Nessel, sostenitore di Animal Equality, che si è u… - lucanardi_space : Io ve la butto lì: se per Natale non sapete cosa regalare a qualcuno, potreste regalargli il racconto di un viaggio… -