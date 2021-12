Verso la proroga dello stato d’emergenza al 31 marzo. FdI: “Basta, vanno ripristinati i diritti” (Di lunedì 13 dicembre 2021) La decisione sembra ormai presa. Il governo avrebbe deciso per la proroga dello stato di emergenza. L’ipotesi al momento sul tavolo è quella di arrivare fino al 31 marzo. Domani è previsto il via libera del Consiglio dei ministri. Il governo ci sta infatti riflettendo, aveva fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza. Eventualità che il sottosegretario alla Salute Andrea Costa aveva definito “ragionevole” perché “può essere utile per affrontare una fase delicata e decisiva potendo contare su una struttura commissariale, anche per una campagna vaccinale in corsa”. In realtà, come rivela l’Ansa, l’accelerazione è stata decisa da Mario Draghi per dare un chiaro segnale sulle priorità relative alla situazione della pandemia. E cresce, infatti, il pressing per la proroga: “Credo sia maturo il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) La decisione sembra ormai presa. Il governo avrebbe deciso per ladi emergenza. L’ipotesi al momento sul tavolo è quella di arrivare fino al 31. Domani è previsto il via libera del Consiglio dei ministri. Il governo ci sta infatti riflettendo, aveva fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza. Eventualità che il sottosegretario alla Salute Andrea Costa aveva definito “ragionevole” perché “può essere utile per affrontare una fase delicata e decisiva potendo contare su una struttura commissariale, anche per una campagna vaccinale in corsa”. In realtà, come rivela l’Ansa, l’accelerazione è stata decisa da Mario Draghi per dare un chiaro segnale sulle priorità relative alla situazione della pandemia. E cresce, infatti, il pressing per la: “Credo sia maturo il ...

