Verona Empoli Coppa Italia 21-22 probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Gara valida per il secondo turno della21-22. Gli scaligeri affrontano gli azzurri, chi passa il turno si troverà ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi.21-22 si giocherà mercoledì 15 dicembre alle ore 15.00 presso lo stadio Bentegodi di. Come arrivano le squadre? Ilha perso l’ultima gara di campionato contro l’Atalanta per 1-2. Nonostante il risultato negativo gli uomini di Tudor hanno disputato un’ottima gara e hanno anche accarezzato il pareggio negli ultimi venti minuti di gara. Per il turno diTudor ha già deciso che farà giocare gli elementi che hanno giocato di meno in questa parte di stagione.L’arriva ...