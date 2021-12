"Vergognati, ti meriti una querela". Sfregio di Carlo Verdelli alla Meloni, la rabbia di Crosetto: volano parole grosse | Guarda (Di lunedì 13 dicembre 2021) Guido Crosetto contro Carlo Verdelli. Il motivo? Un tweet, quello dell'ex direttore di Repubblica, che tira in ballo la strage di Piazza Fontana, Atreju e Fratelli d'Italia e che lascia interdetto il fondatore di FdI. Nel giorno in cui ricorreva l'anniversario della strage, il 12 dicembre, l'attuale firma de Il Corriere della Sera, per ricordarla, ha cinguettato: "12 dicembre 1969, piazza Fontana, 16 morti. Matrice: l'eversione nera. Siamo antifascisti ma (cit. Civati ). Liberata la sede abusiva di CasaPound a Roma? No. Sciolte Forza Nuova e simili? No. E non succederà. Però tutti fratelli d'Italia ad Atreju21 Il passato è presente". Eppure la domanda che si è posto Crosetto è legittima: Fratelli d'Italia che c'entra con la strage di Piazza Fontana? "Io - ha replicato l'imprenditore - sono una persona ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Guidocontro. Il motivo? Un tweet, quello dell'ex direttore di Repubblica, che tira in ballo la strage di Piazza Fontana, Atreju e Fratelli d'Italia e che lascia interdetto il fondatore di FdI. Nel giorno in cui ricorreva l'anniversario della strage, il 12 dicembre, l'attuale firma de Il Corriere della Sera, per ricordarla, ha cinguettato: "12 dicembre 1969, piazza Fontana, 16 morti. Matrice: l'eversione nera. Siamo antifascisti ma (cit. Civati ). Liberata la sede abusiva di CasaPound a Roma? No. Sciolte Forza Nuova e simili? No. E non succederà. Però tutti fratelli d'Italia ad Atreju21 Il passato è presente". Eppure la domanda che si è postoè legittima: Fratelli d'Italia che c'entra con la strage di Piazza Fontana? "Io - ha replicato l'imprenditore - sono una persona ...

Advertising

CubeStudios3D : Baglioni con grandi ospiti e costi molto alti, in prima serata, su Canale5, 12%, 13% e stop. Ma il problema è Barba… - BiagiBianca : @angelicaatondin Non meriti di seguire tommaso con l'affermazione che hai appena fatto, vergognati - ilcirco1 : @Biancastella_2 Mi auguro che tu sia un omuncolo (pessimo), perché se davvero sei una 'femmina', vergognati e nasco… - ognivoltaemily : @inchesensoh sono rimasta sveglia io e tu no vergognati, ti meriti gli spoiler - Io60921058 : @_magnopaolo_ Non solo verrai segnalato a manetta,ma sappi che hai fatto una cosa che va contro la legge! Spero che… -