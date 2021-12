Venezia, Zanetti: «La Coppa Italia non è una scampagnata. Mercato? Ci pensiamo» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Ternana Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Ternana. Le sue dichiarazioni. Coppa Italia – «Partiamo dal presupposto che domani voglio passare il turno, non è una scampagnata, avremo di fronte una Ternana che è organizzata e costruita molto bene, da neopromossa in B sta facendo un buon campionato. Giocheranno tutti i ragazzi che non hanno giocato domenica per una gestione delle forze, ma in campo ci saranno diversi ragazzi che in questo periodo sono stati anche titolari. Quindi non parliamo di una giornata di allenamento, vogliamo passare il turno e avere qualche risposta da qualche giocatore. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Paolo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Ternana Paolo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Ternana. Le sue dichiarazioni.– «Partiamo dal presupposto che domani voglio passare il turno, non è una, avremo di fronte una Ternana che è organizzata e costruita molto bene, da neopromossa in B sta facendo un buon campionato. Giocheranno tutti i ragazzi che non hanno giocato domenica per una gestione delle forze, ma in campo ci saranno diversi ragazzi che in questo periodo sono stati anche titolari. Quindi non parliamo di una giornata di allenamento, vogliamo passare il turno e avere qualche risposta da qualche giocatore. ...

Advertising

infoitsport : Venezia, Zanetti: “questa non è di certo la miglior Juve. L’ Inter è ancora…” - ForzaVeneziaUK : RT @TuttoVenezia: #Zanetti: 'Domani voglio risposte sotto l'aspetto mentale, alcuni ragazzi avranno una chance per mettersi in mostra' #ter… - TuttoVenezia : #Zanetti: 'Domani voglio risposte sotto l'aspetto mentale, alcuni ragazzi avranno una chance per mettersi in mostra… - sportface2016 : #CoppaItalia, #Zanetti: 'Contro la #Ternana per passare il turno, ma gestiremo le forze' #Venezia - umbriaOn : #Ternana, #trasferta ‘#scomoda’ pre derby: sfida al #Venezia in coppa #Italia. Otto #premi per l'annata #record… -