Venezia, Zanetti: “Contro la Ternana per passare il turno, ma gestiremo le forze” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Venezia di Paolo Zanetti sta sorprendendo l’Italia intera, proponendo un ottimo calcio in Serie A; dopo aver fermato due grandi come Roma e Juventus, i veneti si preparano ad approcciare alla Coppa Italia. Lagunari opposti alla Ternana in occasione dei sedicesimi di finale della competizione nazionale, alla ricerca di un pass per i prestigiosi ottavi di finale. Zanetti si è espresso in conferenza stampa sull’importante appuntamento; questo il suo esordio ai microfoni della stampa: “Partiamo dal presupposto che voglio passare il turno, non è una scampagnata, avremo di fronte una Ternana che è organizzata e costruita molto bene; da neopromossa in B sta facendo un buon campionato. Giocheranno tutti i ragazzi che non hanno giocato domenica per una gestione delle ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildi Paolosta sorprendendo l’Italia intera, proponendo un ottimo calcio in Serie A; dopo aver fermato due grandi come Roma e Juventus, i veneti si preparano ad approcciare alla Coppa Italia. Lagunari opposti allain occasione dei sedicesimi di finale della competizione nazionale, alla ricerca di un pass per i prestigiosi ottavi di finale.si è espresso in conferenza stampa sull’importante appuntamento; questo il suo esordio ai microfoni della stampa: “Partiamo dal presupposto che voglioil, non è una scampagnata, avremo di fronte unache è organizzata e costruita molto bene; da neopromossa in B sta facendo un buon campionato. Giocheranno tutti i ragazzi che non hanno giocato domenica per una gestione delle ...

