Veneto, Zaia mette in allerta: “Incidenza alta e terapie intensive al 12,8%, penso che da lunedì saremo in zona gialla” – Video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Veneto potrebbe presto passare in zona gialla. A dirlo il presidente della Regione, Luca Zaia, durante la conferenza stampa sull’aggiornamento dei dati regionali riguardanti il Covid 19. Abbiamo “un’Incidenza alta” e un “tasso di occupazione delle terapie intensive al 12,8%” entrambi già “da zona gialla”, ha spiegato, mentre “ci resta ancora un parametro a cui siamo appesi per restare in zona bianca” cioè quello relativo all'”occupazione di area medica, oggi al 13,7?, vale a dire che “manca l’1,3% per andare a 15 e quindi in zona gialla”. Per questo, ha concluso, “penso che il bollettino di venerdì ci possa riservare”, salvo “dimissioni ciclopiche”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilpotrebbe presto passare in. A dirlo il presidente della Regione, Luca, durante la conferenza stampa sull’aggiornamento dei dati regionali riguardanti il Covid 19. Abbiamo “un’” e un “tasso di occupazione delleal 12,8%” entrambi già “da”, ha spiegato, mentre “ci resta ancora un parametro a cui siamo appesi per restare inbianca” cioè quello relativo all'”occupazione di area medica, oggi al 13,7?, vale a dire che “manca l’1,3% per andare a 15 e quindi in”. Per questo, ha concluso, “che il bollettino di venerdì ci possa riservare”, salvo “dimissioni ciclopiche”, ...

