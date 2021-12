Vaticano, ecco il nuovo rito liturgico per istituire i catechisti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Un’ulteriore opportunità di riflessione sulla teologia dei ministeri per giungere ad una visione organica delle distinte realtà ministeriali”. È il rito di istituzione dei catechisti, la cui Editio typica – ora parte del Pontificale Romanum – è stata pubblicata oggi dalla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti. Il Vaticano rende noto il testo del rituale che sarà in vigore dal 1° gennaio 2022. Recentemente Papa Francesco è intervenuto con due lettere apostoliche in forma di «Motu Proprio» sul tema dei ministeri istituiti. La prima, “Spiritus Domini”, del 10 gennaio 2021, ha modificato il can. 230 õ1 del Codice di Diritto Canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato (leggi qui). La seconda, “Antiquum ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021) Città del– “Un’ulteriore opportunità di riflessione sulla teologia dei ministeri per giungere ad una visione organica delle distinte realtà ministeriali”. È ildi istituzione dei, la cui Editio typica – ora parte del Pontificale Romanum – è stata pubblicata oggi dalla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti. Ilrende noto il testo del rituale che sarà in vigore dal 1° gennaio 2022. Recentemente Papa Francesco è intervenuto con due lettere apostoliche in forma di «Motu Proprio» sul tema dei ministeri istituiti. La prima, “Spiritus Domini”, del 10 gennaio 2021, ha modificato il can. 230 õ1 del Codice di Diritto Canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato (leggi qui). La seconda, “Antiquum ...

