Variante Omicron Italia, primo caso oggi in Sicilia (Di lunedì 13 dicembre 2021) primo caso di Variante Omicron oggi in Sicilia. Sintomi lievi per l'uomo con doppia vaccinazione che ora si trova in isolamento a casa. Ad annunciarlo è lo stesso governatore Nello Musumeci. "Nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo – dice – è stato sequenziato il primo caso di Variante Omicron. Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica". "La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente" conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

