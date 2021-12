Variante Omicron Italia, due casi a Venezia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Variante Omicron in Italia, due casi a Venezia. E’ stata sequenziata su due tamponi, nel Laboratorio di citogenetica dell’ospedale dell’Angelo, che appartengono a due coniugi residenti a Mira, rientrati da pochi giorni dal Sudafrica. Prima che fosse accertata la loro positività al Covid, i due viaggiatori sono stati subito sottoposti a quarantena, come previsto da decreto ministeriale nel caso di rientro dal Sudafrica. Non hanno quindi avuto alcun contatto con altre persone una volta tornati dall’estero. L’Ulss 3 ha informato l’Usmaf dei due casi, affinché possa procedere con il tracciamento di rito per quanto riguarda i viaggiatori che hanno condiviso il volo per 11 ore con i due miresi. Ora sono in isolamento al proprio domicilio. Al momento solo uno dei due risulta essere ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021)in, due. E’ stata sequenziata su due tamponi, nel Laboratorio di citogenetica dell’ospedale dell’Angelo, che appartengono a due coniugi residenti a Mira, rientrati da pochi giorni dal Sudafrica. Prima che fosse accertata la loro positività al Covid, i due viaggiatori sono stati subito sottoposti a quarantena, come previsto da decreto ministeriale nel caso di rientro dal Sudafrica. Non hanno quindi avuto alcun contatto con altre persone una volta tornati dall’estero. L’Ulss 3 ha informato l’Usmaf dei due, affinché possa procedere con il tracciamento di rito per quanto riguarda i viaggiatori che hanno condiviso il volo per 11 ore con i due miresi. Ora sono in isolamento al proprio domicilio. Al momento solo uno dei due risulta essere ...

