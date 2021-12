Variante Omicron Gb | Londra svuota ospedali | rischio 200 000 casi al giorno

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lafa scattare l’allarme in Inghilterra. Mentre il premier britannico Boris Johnson annuncia la prima vittima della– oltre ad una decina di ricoveri – e invita a non sottovalutare i sintomi, gliinglesi si preparano a fronteggiare “l’ondata di marea” – per usare le parole del primo ministro – e si apprestano a liberare letti per i malati covid, in uno scenario in cuipotrebbe provocare fino a 200.000al. I medici chiedono ulteriori misure restrittive – con un obbligo di mascherina più esteso – e il servizio sanitario inglese invia una comunicazione agli: bisogna dimettere prima di Natale tutti i pazienti che possono trovare una sistemazione in case di cura, nelle rispettive abitazioni o ...

Ieri il primo morto pernon così innocua come si sperava, al di là della diffusività? "Non abbiamo ancora i dati per arrivare a conclusioni sulla morbidità e letalità dellaL'annuncio del primo ministro britannico Boris Johnson C'è un primo morto per laoggi nel Regno Unito . Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato la morte di almeno una persona contagiata con la. "Purtropposta causando ...Scienza Novembre 2021: Omicron, la nuova variante della covid È peggio della Delta? È ancora troppo presto per sapere se la variante Omicron sia peggiore della Delta, quella ora dominante: ci vorrà an ...La variante Omicron fa scattare l’allarme in Inghilterra. Mentre il premier britannico Boris Johnson annuncia la prima vittima della variante – oltre ad una decina di ricoveri – e invita a non sottova ...