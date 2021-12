Variante Omicron Gb, Londra svuota ospedali: rischio 200.000 casi al giorno (Di martedì 14 dicembre 2021) La Variante Omicron fa scattare l’allarme in Inghilterra. Mentre il premier britannico Boris Johnson annuncia la prima vittima della Variante – oltre ad una decina di ricoveri – e invita a non sottovalutare i sintomi, gli ospedali inglesi si preparano a fronteggiare “l’ondata di marea” – per usare le parole del primo ministro – e si apprestano a liberare letti per i malati covid, in uno scenario in cui Omicron potrebbe provocare fino a 200.000 casi al giorno. I medici chiedono ulteriori misure restrittive – con un obbligo di mascherina più esteso – e il servizio sanitario inglese invia una comunicazione agli ospedali: bisogna dimettere prima di Natale tutti i pazienti che possono trovare una sistemazione in case di cura, nelle rispettive abitazioni ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Lafa scattare l’allarme in Inghilterra. Mentre il premier britannico Boris Johnson annuncia la prima vittima della– oltre ad una decina di ricoveri – e invita a non sottovalutare i sintomi, gliinglesi si preparano a fronteggiare “l’ondata di marea” – per usare le parole del primo ministro – e si apprestano a liberare letti per i malati covid, in uno scenario in cuipotrebbe provocare fino a 200.000al. I medici chiedono ulteriori misure restrittive – con un obbligo di mascherina più esteso – e il servizio sanitario inglese invia una comunicazione agli: bisogna dimettere prima di Natale tutti i pazienti che possono trovare una sistemazione in case di cura, nelle rispettive abitazioni ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? FARAGE ???? Dal Primo Ministro che è un bugiardo compulsivo e non riesce a pettinarsi bene, dichiarazione di disas… - RobertoBurioni : Se questi dati MOLTO preliminari fossero confermati significherebbe che la variante omicron di SARS-CoV-2 è uno dei… - Agenzia_Ansa : Prima vittima della variante Omicron nel Regno Unito #ANSA - EntropicBazaar : Questa cade a fagiolo dopo i nostri edificanti aneddoti storici: -il CEO di Pfizer dice che mitezza dei sintomi e… - Accountcancell6 : @marcolfa_doc @giorgiogilestro @FedericoBoem I ricoveri in forte aumento per #Omicron in SudAfrica sono come nel vi… -