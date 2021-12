Variante Omicron, dati studio: sintomi, terza dose, reinfezioni (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Variante Omicron non sembra in grado di provocare sintomi più gravi nei malati covid o causare più morti. Potrebbero aumentare le infezioni tra chi è già guarito o vaccinato. La terza dose di vaccino è assolutamente fondamentale. Mentre in Gran Bretagna viene segnalato il primo decesso legato alla Variante, arrivano le conclusioni di uno studio condotto da ricercatori dell’università di Oxford. I risultati sono stati diffusi sulla piattaforma pre-print ‘MedRxiv’. La nuova Variante Omicron del coronavirus produce “un calo sostanziale dei titoli neutralizzanti, misura del livello di anticorpi neutralizzanti generati in risposta alla vaccinazione anti-Covid o all’infezione Covid-19”. Pertanto, “sebbene non vi siano prove di un aumento ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lanon sembra in grado di provocarepiù gravi nei malati covid o causare più morti. Potrebbero aumentare le infezioni tra chi è già guarito o vaccinato. Ladi vaccino è assolutamente fondamentale. Mentre in Gran Bretagna viene segnalato il primo decesso legato alla, arrivano le conclusioni di unocondotto da ricercatori dell’università di Oxford. I risultati sono stati diffusi sulla piattaforma pre-print ‘MedRxiv’. La nuovadel coronavirus produce “un calo sostanziale dei titoli neutralizzanti, misura del livello di anticorpi neutralizzanti generati in risposta alla vaccinazione anti-Covid o all’infezione Covid-19”. Pertanto, “sebbene non vi siano prove di un aumento ...

