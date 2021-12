VALORANT | Riot Games svela il nuovo Agente 19 | ecco i suoi poteri

Leggi su esports247

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’attesa degli appassionati diè terminata. Le indiscrezioni che parlavano di undel famoso gioco esports sono state confermate da, che ha rivelato proprio l’nel corso della cerimonia di apertura delle VCT Champions Finals. Nel filmato, infatti, si nota una silhouette composta da stringhe codificate di numeri e lettere, con una voce di donna che parla sia in lingua filippina che in quella inglese e racconta quelli che sono i. ?Agent 19 Teaser? Another teaser for our next Agent came at us during today’s #Champions broadcast! Quick notes: – VP-19 hails from Manila, Philippines – She is a Radiant, her powers deal with electricity – She plays a role in the Alpha-Omega Bridge ...