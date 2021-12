Vaccino, terza dose raccomandata in gravidanza nel II e III trimestre (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La terza dose del Vaccino anti-Covid è “raccomandata” in gravidanza e allattamento. Lo prevede l'aggiornamento delle linee guida sulla terza dose di Vaccino anti Covid in gravidanza e allattamento dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Si raccomanda “l'offerta di una dose di Vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario in accordo con le disposizioni in vigore, alle donne in gravidanza che si trovino nel secondo e terzo trimestre e desiderino vaccinarsi. La raccomandazione tiene conto delle numerose e crescenti evidenze riguardo alla sicurezza della vaccinazione in gravidanza, sia nei confronti del feto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ladelanti-Covid è “” ine allattamento. Lo prevede l'aggiornamento delle linee guida sulladianti Covid ine allattamento dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Si raccomanda “l'offerta di unadia mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario in accordo con le disposizioni in vigore, alle donne inche si trovino nel secondo e terzoe desiderino vaccinarsi. La raccomandazione tiene conto delle numerose e crescenti evidenze riguardo alla sicurezza della vaccinazione in, sia nei confronti del feto che ...

