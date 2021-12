Vaccino, in Lombardia oltre 23mila prenotazioni per i bimbi 5-11 anni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 23.252 le prenotazioni per la vaccinazione dei bimbi 5-11 anni in Lombardia: ad annunciarlo è stata Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione. “Genitori che hanno compreso che il Vaccino serve a proteggere i loro figli da malattia e conseguenze a lungo termine, protegge i compagni di scuola più fragili e crea le condizioni per una scuola in presenza” ha scritto su Twitter nella giornata di domenica, la prima nella quale era possibile prenotare l’appuntamento per la prima dose riservata ai più piccoli. Come già fatto per tutto il resto della popolazione, giovedì 16 dicembre, giorno in cui partiranno le somministrazioni, Regione Lombardia ha organizzato una sessione di domande e risposte sui canali social con due pediatri: il professor Mantovani e la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 23.252 leper la vaccinazione dei5-11in: ad annunciarlo è stata Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione. “Genitori che hanno compreso che ilserve a proteggere i loro figli da malattia e conseguenze a lungo termine, protegge i compagni di scuola più fragili e crea le condizioni per una scuola in presenza” ha scritto su Twitter nella giornata di domenica, la prima nella quale era possibile prenotare l’appuntamento per la prima dose riservata ai più piccoli. Come già fatto per tutto il resto della popolazione, giovedì 16 dicembre, giorno in cui partiranno le somministrazioni, Regioneha organizzato una sessione di domande e risposte sui canali social con due pediatri: il professor Mantovani e la ...

