Vaccino Covid minori, dal 16 dicembre per la fascia 5-11: come prenotare (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo l’ok dell’Agenzia Italiana del Farmaco alla somministrazione del Vaccino Covid anche ai minori nella fascia tra 5 e 11 anni, arriva anche l’indicazione della struttura commissariale che fissa l’inizio della somministrazione per i bambini dal 16 dicembre, con 1,5 milioni di dosi che saranno incrementate a gennaio. Per le somministrazioni sarà utilizzato il siero Pfizer, in una formulazione specifica per bambini e a un terzo della dose per adulti. Gli studi sui quali si è basata l’Agenzia affermano che il siero sui bambini ha un alto livello di efficacia e non si evidenziano problemi in termini di sicurezza. La Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa, ha osservato – in base a quanto riportato dal comunicato stampa dell’Agenzia – che “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo l’ok dell’Agenzia Italiana del Farmaco alla somministrazione delanche ainellatra 5 e 11 anni, arriva anche l’indicazione della struttura commissariale che fissa l’inizio della somministrazione per i bambini dal 16, con 1,5 milioni di dosi che saranno incrementate a gennaio. Per le somministrazioni sarà utilizzato il siero Pfizer, in una formulazione specifica per bambini e a un terzo della dose per adulti. Gli studi sui quali si è basata l’Agenzia affermano che il siero sui bambini ha un alto livello di efficacia e non si evidenziano problemi in termini di sicurezza. La Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa, ha osservato – in base a quanto riportato dal comunicato stampa dell’Agenzia – che “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna ...

AlbertoBagnai : Come poi ho spiegato a Magrini, il discorso “ci sono 136000 morti di COVID, per il vaccino solo 608” non ha molto s… - Agenzia_Ansa : Funziona nei topi il vaccino anti Covid-19 in forma di spray nasale messo a punto nella ricerca condotta dall'Unive… - Open_gol : Prima del ricovero in ospedale, Marco Marchesin pubblicava post su Facebook contro il vaccino, i giornalisti e il G… - marcuccimauriz : RT @yenisey74: A Cuba oggi 69 casi di Covid. Qualche mese fa erano arrivati ai 9000 casi in una giornata. Pare che il vaccino con ' acqua e… - 24Trends_Italia : 1. Prenota il vaccino anti-covid - 500mille+ 2. Valeria Fabrizi - 50mille+ 3. Sciopero 16 dicembre 2021 - 10mille+… -