Vaccino anti-Covid dai 5 agli 11 anni: effetti collaterali, rischi e benefici. Cosa c’è da sapere (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Vaccino anti-Covid bambini 5-11 anni, Cosa c’è da sapere. “Seppure in misura minore rispetto all’adulto, anche nell’età infantile l’infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute, tanto è vero che circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva”, ricorda l’Istituto superiore di sanità nell’approfondimento pubblicato sul sito ‘Vaccinazione anti Covid ai bambini: Cosa sapere’. “Anche nei casi (e sono fortunatamente la grande maggioranza) nei quali l’infezione decorre in maniera quasi completamente asintomatica, non è possibile escludere la comparsa di complicazioni quali la sindrome infiammatoria multisistemica (una ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma –bambini 5-11c’è da. “Seppure in misura minore rispetto all’adulto, anche nell’età infle l’infezione da Sars-CoV-2 può comportare deiper la salute, tanto è vero che circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva”, ricorda l’Istituto superiore di sanità nell’approfondimento pubblicato sul sito ‘Vaccinazioneai bambini:’. “Anche nei casi (e sono fortunatamente la grande maggioranza) nei quali l’infezione decorre in maniera quasi completamente asintomatica, non è possibile escludere la comparsa di complicazioni quali la sindrome infiammatoria multisistemica (una ...

Advertising

MinisteroSalute : La vaccinazione antinfluenzale: -riduce le complicanze soprattutto in persone ad alto rischio e in quelle con più… - DavidPuente : Molti non si vaccinano perché hanno paura, alimentata anche da alcuni personaggi. Paragone ha ospitato uno che defi… - DavidPuente : No! AIFA non riporta che 608 persone sono morte a causa del vaccino anti Covid - LucianoDel : RT @axelvassallo: Nuovi testimonial tutti “Radiopatici”,come me, per la nuova campagna pro vaccinazione anti covid-19 la condivido con voi… - qnazionale : Prenotare vaccino anti-Covid per i bambini: come farlo. Perché è sicuro -