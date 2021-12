Vaccini ai bambini, corsa alle prenotazioni: più di 50mila richieste. Il ministero: «Avranno il Green Pass» (Di lunedì 13 dicembre 2021) La campagna vaccinale si estende ancora: da giovedì, 16 dicembre, in tutta Italia partiranno le somministrazione di Pfizer a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni. Una questione delicata che non riesce a mettere d’accordo tutte le famiglie ma che vede nei numeri una prima corsa al vaccino che farebbe ben sperare. Solo nella giornata del 12 dicembre in Lombardia si sono contate quasi 25mila prenotazioni, 15mila in Piemonte e Toscana. Nel frattempo in arrivo c’è il primo milione e mezzo di dosi assicurata dal commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Le tre regioni citate hanno fatto da apripista per le prenotazioni, che a partire da oggi 13 dicembre, partiranno anche nel resto d’Italia. La platea di vaccinabili dai 5 agli 11 anni in Italia ammonta a circa 3,6 milioni di bambini. Riceveranno ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) La campagna vaccinale si estende ancora: da giovedì, 16 dicembre, in tutta Italia partiranno le somministrazione di Pfizer a tutti idai 5 agli 11 anni. Una questione delicata che non riesce a mettere d’accordo tutte le famiglie ma che vede nei numeri una primaal vaccino che farebbe ben sperare. Solo nella giornata del 12 dicembre in Lombardia si sono contate quasi 25mila, 15mila in Piemonte e Toscana. Nel frattempo in arrivo c’è il primo milione e mezzo di dosi assicurata dal commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Le tre regioni citate hanno fatto da apripista per le, che a partire da oggi 13 dicembre, partiranno anche nel resto d’Italia. La platea di vaccinabili dai 5 agli 11 anni in Italia ammonta a circa 3,6 milioni di. Riceveranno ...

Palazzo_Chigi : Dal 16 dicembre inizierà la somministrazione dei vaccini ai #bambini tra i 5 e gli 11 anni, con le prime 1,5 milion… - borghi_claudio : Il buon Crisanti è in piena retromarcia... ANDREA CRISANTI CONTRO TUTTI: I VACCINI AI BAMBINI? NON C'E' FRETTA. IM… - eziomauro : Covid, via dal 16 dicembre ai vaccini sui bambini. La guida dell'Iss che smonta le fake news - homefar2001 : RT @AlfioKrancic: Vaccini ai bimbi parte la corsa: 'Avranno il Green Pass' Al via le prenotazioni, da giovedì le iniezioni per la fascia 5-… - italexit9 : RT @AlfioKrancic: Vaccini ai bimbi parte la corsa: 'Avranno il Green Pass' Al via le prenotazioni, da giovedì le iniezioni per la fascia 5-… -