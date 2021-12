Vaccini a mRNA, giornalismo e allarmismo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci avete segnalato un articolo apparso su un blog che ultimamente ci segnalate sempre più spesso. A firma Becchi e Zibordi, l’11 dicembre sul blog di Nicola Porro è apparso questo titolo: Vaccini a mRNA, nuovo allarme dei cardiologi Usa L’articolo comincia così: Negli Stati Uniti i vaccinati con due dosi sono fermi al 60%, il 40% quindi della popolazione se ci fosse il Green Pass come da noi non potrebbe salire sulla metropolitana, treno, autobus, entrare in locali pubblici e neanche lavorare senza fare tamponi ogni due giorni. Ma appunto, dato che si tratterebbe di escludere il 40% degli americani, il governo Biden non impone nessun Green Pass all’italiana (o all’ austriaca). Una generalizzazione sul dato americano degna di giornalisti inesperti e poco interessati ai fatti. Questo è il dato degli Stati Uniti, riportato il 10 dicembre dal New York ... Leggi su butac (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci avete segnalato un articolo apparso su un blog che ultimamente ci segnalate sempre più spesso. A firma Becchi e Zibordi, l’11 dicembre sul blog di Nicola Porro è apparso questo titolo:, nuovo allarme dei cardiologi Usa L’articolo comincia così: Negli Stati Uniti i vaccinati con due dosi sono fermi al 60%, il 40% quindi della popolazione se ci fosse il Green Pass come da noi non potrebbe salire sulla metropolitana, treno, autobus, entrare in locali pubblici e neanche lavorare senza fare tamponi ogni due giorni. Ma appunto, dato che si tratterebbe di escludere il 40% degli americani, il governo Biden non impone nessun Green Pass all’italiana (o all’ austriaca). Una generalizzazione sul dato americano degna di giornalisti inesperti e poco interessati ai fatti. Questo è il dato degli Stati Uniti, riportato il 10 dicembre dal New York ...

Michele Maio: La doppia vita dei vaccini mRna left Vaccini a mRNA, giornalismo e allarmismo Vaccini a mRNA, giornalismo e allarmismo. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.

