Usura ed estorsioni | blitz contro clan di Palermo e Monreale

(Di lunedì 13 dicembre 2021) I carabinieri de Ros e del comando provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di, su richiesta dalla locale procura distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di 7 persone. Sono presunti appartenenti al mandamento palermitano di Villagrazia-Santa Maria di Gesù e alla famiglia di(PA); indagati a vario titolo, pered(tentate e consumate); queste ultime aggravate dal metodo mafioso. pc/com su Il Corriere della Città.

Sono presunti appartenenti al mandamento palermitano di Villagrazia - Santa Maria di Gesù e alla famiglia di Monreale (PA); indagati a vario titolo, per usura ed estorsioni (tentate e consumate);