USA | tornado devastano 5 stati | le immagini di Mayfield rasa al suolo | Video

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono ben 19 iche si sono abbattuti nei giorni scorsi sugliUniti. Cinque glicolpiti e 157 mila i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica. Tra le zone più colpite il Kentucky con almeno 90 morti accertati: nelleimpressionanti della cittadina di, in larga parte distrutta ealdalla violenza deiche hanno colpito l’area. Il presidente Joe Biden ha definito il fenomeno come "Una inimmaginabile tragedia". Guarda tutti iEsplosione a Ravanusa: il disastro visto dall'altoLe ricerche dei soccorritori sono proseguite per tutta la notte a Ravanusa, ...USA, sparatoria in una scuola del Michigan: 3 ...

Agenzia_Ansa : Sono almeno 83 i morti accertati, mentre decine di persone sono ancora disperse dopo la devastante serie di tornad… - ignaziocorrao : 19 #tornado. [Diciannove]. E ora potrebbero essere fino a 100 i morti provocati dal tornado che ha colpito lo Stato… - Corriere : «Il tornado più disastroso della storia americana»: 93 vittime - Daniela192601 : RT @giuslit: Pare che il cambiamento climatico sia all’origine della recente ondata di tornado negli Stati centrali degli USA. Certo, come… - dominicipi : Tornado Usa, 93 vittime: «Il più disastroso della storia americana»- -

"Non è rimasto in piedi nulla che si trovasse sulla linea diretta del" Rischia di superare i 100 morti il bilancio della serie di devastantiche hanno colpito il Kentucky, in. E' il timore ribadito dal governatore Andy Beshear, secondo quanto riporta la Bbc, mentre si riducono le speranze di trovare superstiti. "Non è rimasto ...