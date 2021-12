Usa: accordo da 380 mln per 500 ginnaste vittime di Nassar (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oltre 500 ginnaste abusate sessualmente da Lawrence Nassar, l'ex medico della nazionale Usa, hanno patteggiato un accordo da 380 milioni di dollari di risarcimento con la federazione americana della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oltre 500abusate sessualmente da Lawrence, l'ex medico della nazionale Usa, hanno patteggiato unda 380 milioni di dollari di risarcimento con la federazione americana della ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa accordo Usa: accordo da 380 mln per 500 ginnaste vittime di Nassar Oltre 500 ginnaste abusate sessualmente da Lawrence Nassar, l'ex medico della nazionale Usa, hanno patteggiato un accordo da 380 milioni di dollari di risarcimento con la federazione americana della disciplina e i comitati olimpico e paralimpico statunitensi, chiudendo l'ultimo capitolo ...

