“Urla a quella cretina di tua moglie”: caos fra Alex e Soleil, è la fine del duo? (Di lunedì 13 dicembre 2021) La provocazione lanciata dall’influencer verso Alex Belli sfocia in un feroce litigio fra i due in vista della possibile uscita dell’attore dalla casa del GF, e intanto Soleil non le manda a dire… Momenti di altissima tensione al Grande Fratello Vip fra la coppia che scoppia Soleil Sorge e Alex Belli. Ormai da un po’ di giorni, infatti, la presunta (e sottolineiamo, presunta) scelta di uscire fuori dalla casa del Grande Fratello di Alex Belli avrebbe fatto infuriare Soleil Sorge. Fra i due, infatti, la tensione sessuale è stata sostituita da tensione nuda e cruda, e l’ultimo avvenimento ne è la dimostrazione. Ecco cosa è successo e cosa, invece, pensano realmente dell’accaduto non solo gli utenti del web, ma anche esperti di gossip come Alessandro Rosica. Fra baci ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 13 dicembre 2021) La provocazione lanciata dall’influencer versoBelli sfocia in un feroce litigio fra i due in vista della possibile uscita dell’attore dalla casa del GF, e intantonon le manda a dire… Momenti di altissima tensione al Grande Fratello Vip fra la coppia che scoppiaSorge eBelli. Ormai da un po’ di giorni, infatti, la presunta (e sottolineiamo, presunta) scelta di uscire fuori dalla casa del Grande Fratello diBelli avrebbe fatto infuriareSorge. Fra i due, infatti, la tensione sessuale è stata sostituita da tensione nuda e cruda, e l’ultimo avvenimento ne è la dimostrazione. Ecco cosa è successo e cosa, invece, pensano realmente dell’accaduto non solo gli utenti del web, ma anche esperti di gossip come Alessandro Rosica. Fra baci ...

ferroni_franca : RT @pazzeska6: le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie e alla tua vita adios motherfucker #gfvip - anubi_matt : RT @LuisaCMoon: #Meloni urla cose senza supporto di alcun dato reale, è da un ventennio in politica e i giornalisti la ascoltano senza sbug… - djamboOfficial : @marifcinter Quella trasmissione sarebbe interessante se cacciassero Ventola (inutile) e Cassano (dannoso, casinaro… - cescot : RT @LuisaCMoon: #Meloni urla cose senza supporto di alcun dato reale, è da un ventennio in politica e i giornalisti la ascoltano senza sbug… - mgabrielladavid : RT @LuisaCMoon: #Meloni urla cose senza supporto di alcun dato reale, è da un ventennio in politica e i giornalisti la ascoltano senza sbug… -