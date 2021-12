Uomini e Donne, scandalo Andrea Nicole: Maria De Filippi sapeva già tutto? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la messa in onda delle ultime puntata di Uomini e Donne, in tanti si stanno chiedendo se Maria De Filippi non avesse cominciato a sospettare della sincerità di Andrea Nicole Conte ben prima che la tronista accettasse di vedere Ciprian Aftim di notte, a casa sua, senza dire nulla alla redazione. Il comportamento della conduttrice nei confronti della prima tronista trans della storia del programma, infatti, è molto cambiato rispetto per esempio a un mese fa. Uomini e Donne, la scelta di Roberta Giusti: ecco quando avverrà (e il probabile “no”) La tronista campana ha annunciato la scelta ma secondo gli utenti dei social rischia seriamente di ricevere un "no" come ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la messa in onda delle ultime puntata di, in tanti si stanno chiedendo seDenon avesse cominciato a sospettare della sincerità diConte ben prima che la tronista accettasse di vedere Ciprian Aftim di notte, a casa sua, senza dire nulla alla redazione. Il comportamento della conduttrice nei confronti della prima tronista trans della storia del programma, infatti, è molto cambiato rispetto per esempio a un mese fa., la scelta di Roberta Giusti: ecco quando avverrà (e il probabile “no”) La tronista campana ha annunciato la scelta ma secondo gli utenti dei social rischia seriamente di ricevere un "no" come ...

Advertising

elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - marcodimaio : È stato investito mentre aveva ancora la cartellina in mano dopo i rilievi su un incidente. L’agente di polizia str… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - dumbass_goat : Motivo x cui detesto fli uomini attranenti e pk sn tt pazzi c'hanno i demoni in capa nn come le donne belle loro sono tutte modeste - giuseppe_m76 : RT @Sadachbia18: Non sanno distinguere le Donne dagli Uomini mah -