Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ciprian Offende Andrea Nicole. L’Avvertimento di Maria De Filippi! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: tra Ida e Diego scoppia un litigio che fa poi piangere la Platano. Si parla anche di Andrea Nicole che ha ricevuto dure parole da Ciprian… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato nuovamente di Ida e Diego. Il cavaliere è finito al centro di un dibattito che ha coinvolto una buona parte dello studio ed ha finito per litigare anche con Ida. Si è poi parlato anche di Andrea Nicole e dei problemi che sta avendo con Ciprian. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: litigio tra Ida e ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 13 dicembre 2021)di: tra Ida e Diego scoppia un litigio che fa poi piangere la Platano. Si parla anche diche ha ricevuto dure parole da… Nellaquotidiana di, si è parlato nuovamente di Ida e Diego. Il cavaliere è finito al centro di un dibattito che ha coinvolto una buona parte dello studio ed ha finito per litigare anche con Ida. Si è poi parlato anche die dei problemi che sta avendo con. Ecco che cosa è successo nelladidi: litigio tra Ida e ...

Advertising

TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - Pres_Casellati : Profondamente addolorata per la morte in servizio dell'assistente capo della #Poliziastradale Maurizio Tuscano, esp… - aur24 : RT @ggguore: Quando una persona in ogni programma fatto finisce per farsi odiare e fare una figura di mer*a colossale ci sono poche domande… - Domenica19611 : @dario39355099 SAI BELLO HO CONOSCIU TO UOMINI E DONNE CHE DI BELLEZZA SOLO ANTIPATIA AVEVANO E HANNO. POI NON CAPISCO TU PERCHE BRUTTO??? -