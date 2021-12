Uomini e Donne, l’ex tronista Ivan Gonzalez confessa: “Ogni volta che faccio se**o mi sento male il giorno dopo. Mi prude tutto ma non solo. Ecco cos’altro mi succede” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ex tronista di Uomini e Donne ma anche ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Temptation Island Vip: è Ivan Gonzalez il protagonista di una ‘originale’ intervista rilasciata a Mtmad. Parlando della propria vita personale, il modello spagnolo si è lasciato andare ad alcuni dettagli intimi: “Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari”, ha rivelato. Poi ha spiegato: “Ogni volta che lo faccio, il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Exdima anche ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Temptation Island Vip: èil protagonista di una ‘originale’ intervista rilasciata a Mtmad. Parlando della propria vita personale, il modello spagnolo si è lasciato andare ad alcuni dettagli intimi: “Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perchécose particolari”, ha rivelato. Poi ha spiegato: “che lo, ilmi. Mi prudono tutte le parti del corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei vabene. Consulto il mio medico e miun film che ...

Advertising

elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - Pres_Casellati : Profondamente addolorata per la morte in servizio dell'assistente capo della #Poliziastradale Maurizio Tuscano, esp… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - FQMagazineit : Uomini e Donne, l’ex tronista Ivan Gonzalez confessa: “Ogni volta che faccio se**o mi sento male il giorno dopo. Mi… - Frances20430371 : Ma Quando L'ho Chiudono Uomini e Donne ??? Ma La De Filippi in Tutto Questo. Cosa Conta?? Sentite Il Napoletano!!!Che Figura !!! -