Uomini e Donne anticipazioni 13 dicembre: un’amata Dama lascia il dating show, si forma una nuova coppia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Uomini e Donne è il longevo dating show di Canale 5. Negli oltre dieci anni di messa in onda, molte sono le coppie che si sono formate e hanno lasciato il programma televisivo. Tra queste, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota per il trono classico, in quello over la più famosa è tormentata coppia è quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’obiettivo del programma televisivo è proprio quello di formare delle coppie, che possano andare avanti anche nella vita reale. Sembra proprio che il traguardo sia stato raggiunto di nuovo. Infatti, nella puntata del 13 dicembre di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, una coppia del trono over ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021)è il longevodi Canale 5. Negli oltre dieci anni di messa in onda, molte sono le coppie che si sonote e hannoto il programma televisivo. Tra queste, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota per il trono classico, in quello over la più famosa è tormentataè quellata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’obiettivo del programma televisivo è proprio quello dire delle coppie, che possano andare avanti anche nella vita reale. Sembra proprio che il traguardo sia stato raggiunto di nuovo. Infatti, nella puntata del 13di, secondo le, unadel trono over ...

Advertising

elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - Pres_Casellati : Profondamente addolorata per la morte in servizio dell'assistente capo della #Poliziastradale Maurizio Tuscano, esp… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - fragolina4931 : RT @LaEle010282: Le “abla” adesso hanno capito? 'Non sto parlando con le donne, sono qui per aiutare gli uomini a rendersi conto delle p… - mariamworldart : RT @dessere88: ????Vaccinati e non vaccinati, giovani e anziani, uomini e donne, dipendenti e datori di lavoro sabato hanno lanciato tutti u… -