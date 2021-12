“Uno scandalo…”, da Madrid non ci stanno: che attacco alla UEFA (Di lunedì 13 dicembre 2021) La UEFA sotto attacco sui social (e non solo) dopo la ripetizione del sorteggio: l’attacco che arriva direttamente da Madrid È stato un pomeriggio da cancellare, questo per la UEFA. Prima l’errore (marchiano) nella sede del primo sorteggio, poi il secondo con degli accoppiamenti che sono suonati quasi come una beffa per le italiane (e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lasottosui social (e non solo) dopo la ripetizione del sorteggio: l’che arriva direttamente daÈ stato un pomeriggio da cancellare, questo per la. Prima l’errore (marchiano) nella sede del primo sorteggio, poi il secondo con degli accoppiamenti che sono suonati quasi come una beffa per le italiane (e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

vaticannews_it : #13dicembre @ilSerafico: La democrazia esige che nessuno sia lasciato indietro. Il prendersi cura inizia prima dell… - Aurorasmile13 : RT @Aurorasmile13: E la cosa triste é che queste notizie non fanno scandalo Fa scandalo il novax di turno A 27 anni non si può morire di… - Aurorasmile13 : E la cosa triste é che queste notizie non fanno scandalo Fa scandalo il novax di turno A 27 anni non si può morir… - vitocarbonara : @antoniopolito1 Uno scandalo - _DAGOSPIA_ : CONTINUA IL PERIODO NERO DEL BARCELLONA: UNO SCANDALO SESSUALE SCUOTE LA CANTERA BLAUGRANA -