Un’altra scelta controversa per la rivista «Time», che incorona Elon Musk persona dell’anno (Di lunedì 13 dicembre 2021) «Clown, genio, provocatorio, visionario, industriale, showman». E poi «cad», qualcosa tra mascalzone e cialtrone. Con questo treno di aggettivi il Time ha dedicato la copertina di Person of the Year a Elon Musk, uomo più ricco del mondo, autoproclamato Tecno King e fondatore di Tesla e SpaceX. Al netto degli aggettivi, l’editoriale che proclama Musk vincitore si perde nella sua descrizione dipingendolo come un novello Prometeo in grado di guidare la razza umana verso un’evoluzione altrimenti impossibile: «Questo è l’uomo che aspira a salvare il nostro pianeta e a procurarcene uno nuovo da abitare. Un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il dottor Manhattan di Watchmen, il minaccioso supereoe dalla pelle blu che inventa auto elettriche e si trasferisce su Marte». Una scelta ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) «Clown, genio, provocatorio, visionario, industriale, showman». E poi «cad», qualcosa tra mascalzone e cialtrone. Con questo treno di aggettivi ilha dedicato la copertina di Person of the Year a, uomo più ricco del mondo, autoproclamato Tecno King e fondatore di Tesla e SpaceX. Al netto degli aggettivi, l’editoriale che proclamavincitore si perde nella sua descrizione dipingendolo come un novello Prometeo in grado di guidare la razza umana verso un’evoluzione altrimenti impossibile: «Questo è l’uomo che aspira a salvare il nostro pianeta e a procurarcene uno nuovo da abitare. Un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il dottor Manhattan di Watchmen, il minaccioso supereoe dalla pelle blu che inventa auto elettriche e si trasferisce su Marte». Una...

