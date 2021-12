Una vita anticipazioni: Felipe ricorda o non ricorda Marcia? Finge di aver dimenticato? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Siete pronti a scoprire che cosa farà Santiago/Ismael adesso che è tornato ad Acacias 38? Ve lo raccontiamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Una vita. Iniziamo con le anticipazioni di domani, 14 dicembre 2021. Avrete visto che Ismael approfittando dell’assenza della famiglia di Bellita, si è insediato nella loro casa senza che nessuno lo sappia. Genoveva non lo può neppure immaginare e al momento è troppo presa dalla costante ricerca di rassicurazioni da parte degli amici, che sta sottovalutando le minacce ricevute. La donna infatti ha paura che qualcuno possa dire a Felipe quello che è stato del loro amore, che il matrimonio era finito da tempo e di Marcia. Per questo la Salmeron cerca rassicurazioni in Rosina che la invita a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 dicembre 2021) Siete pronti a scoprire che cosa farà Santiago/Ismael adesso che è tornato ad Acacias 38? Ve lo raccontiamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Una. Iniziamo con ledi domani, 14 dicembre 2021. Avrete visto che Ismael approfittando dell’assenza della famiglia di Bellita, si è insediato nella loro casa senza che nessuno lo sappia. Genoveva non lo può neppure immaginare e al momento è troppo presa dalla costante ricerca di rassicurazioni da parte degli amici, che sta sottovalutando le minacce ricevute. La donna infatti ha paura che qualcuno possa dire aquello che è stato del loro amore, che il matrimonio era finito da tempo e di. Per questo la Salmeron cerca rassicurazioni in Rosina che la ina ...

