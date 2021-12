Una serata per Telethon, incomprensione tra Paolo Belli e Maria Venier: imbarazzo in studio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rai 1: serata natalizia dedicata a Telethon con ospiti speciali. Momento di imbarazzo in musica tra Mara Venier e Paolo Belli. Come ogni anno anche questo Natale Rai 1 ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rai 1:natalizia dedicata acon ospiti speciali. Momento diin musica tra Mara. Come ogni anno anche questo Natale Rai 1 ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

ItalianAirForce : Nella tarda serata di ieri un equipaggio dell’85º CSAR dell’#AeronauticaMilitare, a bordo di un elicottero HH-139A… - MediasetPlay : È stata una serata ricca di vita, di note indimenticabili e di amici che non vediamo già l’ora di incontrare nuovam… - chetempochefa : Grandi ascolti per #CTCF che è il programma più visto della prima serata con 3 milioni di telespettatori e quasi il… - antnqu : RT @PossibileIt: 'Ma non parla italiano!', scrivono oggi in troppi, come ci fosse una regìa dietro ai commenti. Ma voi sareste capaci di p… - robertodiloreto : RT @PossibileIt: 'Ma non parla italiano!', scrivono oggi in troppi, come ci fosse una regìa dietro ai commenti. Ma voi sareste capaci di p… -