Una lanterna per Natale: tra parole e musica con il Vescovo Aiello (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Secondo appuntamento con l'edizione 2021 della rassegna «Note per l'Anima – musica e parole», promossa ed organizzata dalla Diocesi di Avellino, in collaborazione con il Conservatorio di musica «Domenico Cimarosa». «Una lanterna per Natale» è il tema e il filo conduttore attraverso il quale, giovedì 16 dicembre, alle ore 19, presso l'auditorium del Conservatorio, in piazza Castello, il Vescovo monsignor Arturo Aiello, proporrà riflessioni, pensieri e meditazioni per un percorso di contemplazione del mistero dell'Incarnazione che aiuti tutti a «fare Natale» con Gesù.Gli incontri, che sono molto seguiti e apprezzati, sono strutturati sull'incrocio tra musica e parole, una formula ed ...

