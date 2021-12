Una donna misteriosa riporta una comunita alla vita coi sorrisi e il silenzio

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Fiaba sull’incomunicabilità contemporanea e il ritorno, Una sconosciuta arriva al cinema da oggi al 15 dicembre. Tratto dall’omonimo romanzo del regista Fabrizio Guarducci, è interpretato da Sebastiano Somma, Sandra Ceccarelli, Andrea Muzzi e Desirèe Noferini. In una dimensione allegorica il film (prodotto dFair Play) parla dell’oggi, dell’imparare di nuovo ad assaporare lasenza dover subire il potere dell’apparenza e dell’egocentrismo, dopo l’affievolirsi della pandemia. Leggi anche › Pillola anti-Covid: potrebbe arrivare in Italia dopo Natale Una Sconosciuta, la trama In una cittadina toscana, dove le persone non hanno voglia di scambiare un gesto o un saluto e si ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie una donna in vita. Proseguono se… - Agenzia_Ansa : Esplosione a #Ravanusa: una donna di 80 anni è stata estratta viva dalle macerie. Altre voci arrivano dal palazzo c… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa #crollo palazzina. recuperato dai #vigilidelfuoco il corpo purtroppo privo di vita di un donna. Sale a… - SenEsposito : @MelissaRiccix Di dove sei se sei vicina ci vediamo anche io ho voglia di una donna e soprattutto di sentirla godere nella mia bocca - giusepp80039000 : RT @giusepp80039000: Il fascino, la sensualità in una donna non invecchia mai. Sereno pomeriggio. -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna

Sul corpo ferite riconducibili a coltellate. Tutto fa pensare all'ennesimo femminicidio. Il cadavere didi 50 anni è stato scoperto nel primo pomeriggio dì oggi dai Carabinieri inabitazione in via della Musica a Quartu Sant'Elena, nella città metropolitana di Cagliari. Sul corpo sono ...Assassinata a colpi di coltello . L'ipotesi è quella di .morte tragica perdi 50 anni di Quartu Sant'Elena in Sardegna. Si indaga sul mistero del cadavere della cinquantenne, ritrobato nel primo pomeriggio dì oggi inabitazione in via della Musica nella città ...Una donna è stata trovata morta in casa, a Quartu: per ora non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio. È stata la sorella a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto ...Assassinata a colpi di coltello. L'ipotesi è quella di femminicidio. Una morte tragica per una donna di 50 anni di Quartu Sant'Elena in Sardegna. Si indaga sul ...