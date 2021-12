Un resort in ex caserma a S.Giorgio, Comune Firenze dice sì (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il consiglio comunale di Firenze ha approvato stasera a maggioranza la variante urbanistica - mentre è in approvazione il piano unitario convenzionato - per la trasformazione dell'ex caserma Vittorio ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il consiglio comunale diha approvato stasera a maggioranza la variante urbanistica - mentre è in approvazione il piano unitario convenzionato - per la trasformazione dell'exVittorio ...

Advertising

controradio : Palazzo Vecchio approva variante per resort in Costa S. Giorgio. La protesta non si ferma - pietro_busacca : @tomasomontanari Pare che l'edificio sia sempre stato di proprietà privata, da ultimo in uso come caserma. Nessuno… - CorriereQ : Un resort in ex caserma a S.Giorgio, Comune Firenze dice sì - socialin21 : Un resort in ex caserma a S.Giorgio, Comune Firenze dice sì - raspa90 : RT @AnsaToscana: Un resort in ex caserma a S.Giorgio, Comune Firenze dice sì. Magnate lo ha comprato da Demanio, ci farà struttura di lusso… -