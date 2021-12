Un Posto al Sole, anticipazioni 14 dicembre: nuova crisi per Chiara (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di martedì 14 dicembre: Chiara si trova nuovamente in crisi proprio quando aveva scelto di agire. Chiara in un momento di nuova crisi (via screenshot)Chiara ha confessato quanto accaduto nella notte del tragico incidente nel quale suo padre ha perso la vita e lei è rimasta ferita. Era lei alla guida, ma fino a quel momento non aveva detto nulla. Nunzio ha accolto le parole della ragazza con stupore e sgomento, ma adesso è tempo di reagire per capire come consigliare al meglio la ragazza. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, Patrizio cerca casa per poter finalmente andare a vivere con Clara e suo figlio. Una ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 13 dicembre 2021) Unaldella puntata di martedì 14si trovamente inproprio quando aveva scelto di agire.in un momento di(via screenshot)ha confessato quanto accaduto nella notte del tragico incidente nel quale suo padre ha perso la vita e lei è rimasta ferita. Era lei alla guida, ma fino a quel momento non aveva detto nulla. Nunzio ha accolto le parole della ragazza con stupore e sgomento, ma adesso è tempo di reagire per capire come consigliare al meglio la ragazza. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, Patrizio cerca casa per poter finalmente andare a vivere con Clara e suo figlio. Una ...

